Свыше 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Такие данные приводятся на портале "Яндекс.Расписания".

По имеющейся информации, в трех столичных воздушных гаванях отменили и задержали 45 рейсов.

Больше всего изменений случилось в аэропорту Шереметьево. Там поменяли время вылета для 7 самолетов. Кроме того, 25 лайнеров там не взлетят вовсе.

Во Внуково известно о задержке 5 рейсов. Кроме того, вылет одного самолета там отменили.

В свою очередь, в Домодедово задержали 7 рейсов.

До этого вечером в субботу, 29 января, в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 30 рейсов. В частности, в Шереметьево изменения затронули 17 вылетов самолетов.