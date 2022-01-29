В аэропортах Москвы отменили или задержали более 30 рейсов

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В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Во Внуково задержали семь рейсов. В Шереметьево отменили 12 и задержали пять рейсов.

В Домодедово же задержали и отменили три и четыре рейса соответственно.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, метели и гололедицы.

Из данных прогностической карты учреждения следует, что предупреждение о гололедице действует до 13:00 31 января. Желтый уровень опасности из-за ветра объявлен в период с 05:00 до 15:00 30 января. Порывы будут достигать до 17 метров в секунду.

