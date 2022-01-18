В летевший в Сочи самолет ударила молния

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молния ударила в самолет "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Сочи, сообщает ТАСС. Воздушное судно отстранили от полетов для проверки технического состояния.

Инцидент произошел при заходе самолета на посадку. Пассажиров отмененного рейса переоформили на следующий рейс, который запланирован в 20:55.

Также сообщается, что в Сочи из-за сильного ветра, ливня и грозы еще два рейса "Аэрофлота" ушли на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.

Ранее следователи выехали на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в НАО. По предварительным данным, вертолет не долетел до посадочной площадки около 150 метров и сел у аэродрома Арктический в районе поселка Варандей. У судна зафиксировали повреждения рулевого винта.

На борту могли находиться восемь газовиков и трое членов экипажа. В результате жесткой посадки никто не пострадали. Причиной происшествия мог стать буран, в который попал Ми-8.