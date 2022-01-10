Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Белгорода

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Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации источника, по предварительным данным, пострадавших нет.

В справочной службе воздушной гавани сообщили, что выкатившееся за пределы ВПП судно авиакомпании Red Wings вылетело из столичного Домодедово и приземлилось в Белгороде в 10:47 по московскому времени.

Ранее самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, в связи с плохими метеоусловиями съехал с маневровой дорожки в аэропорту. По информации пожарно-спасательной службы, пассажиры и экипаж воздушного судна были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.