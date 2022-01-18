СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в НАО

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Следователи выехали на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ по региону.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, вертолет не долетел до посадочной площадки около 150 метров и сел у аэродрома Арктический в районе поселка Варандей. У судна зафиксировали повреждения рулевого винта.

На борту могли находиться восемь газовиков и трое членов экипажа. В результате жесткой посадки они не пострадали. Причиной происшествия мог стать буран, в который попал Ми-8.