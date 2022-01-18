Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО

15:57
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Воздушное судно не долетело до посадочной площадки около 150 метров и село, задев стабилизатор. Сам корпус вертолета не повредился.
Число людей на борту не уточняется, однако известно, что в результате происшествия пострадавших нет.
Официального подтверждения информации не поступало.
Ранее пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. В результате инцидента никто не пострадал.
До этого самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, в связи с плохими метеоусловиями съехал с маневровой дорожки в аэропорту. По информации пожарно-спасательной службы, пассажиры и экипаж воздушного судна были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.
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