Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Воздушное судно не долетело до посадочной площадки около 150 метров и село, задев стабилизатор. Сам корпус вертолета не повредился.

Число людей на борту не уточняется, однако известно, что в результате происшествия пострадавших нет.

Официального подтверждения информации не поступало.

Ранее пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, в связи с плохими метеоусловиями съехал с маневровой дорожки в аэропорту. По информации пожарно-спасательной службы, пассажиры и экипаж воздушного судна были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.