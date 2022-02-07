Ликсутов прокомментировал нарушения ПДД курьерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ситуация с нарушением курьерами правил дорожного движения нуждается в пристальном внимании, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Компании, которые берут на работу курьеров, в первую очередь несут за них ответственность и должны их обучать, рассказывать правила поведения и правила дорожного движения", – отметил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что бывают случаи, когда курьеры едут на тяжелых электрических велосипедах даже на надземных переходах, создавая помехи пешеходам. По его словам, это недопустимо.

Также руководитель Дептранса рассказал об увеличении количества курьеров за последние несколько лет. Так, в настоящее время в Москве около 100 тысяч человек работают курьерами. Он выразил мнение, что эта цифра будет только расти.

Ликсутов добавил, что столичные власти планируют работать с компаниями курьерской доставки, чтобы их сотрудники соблюдали ПДД.

"Мы будем, безусловно, с компаниями курьерской доставки работать вместе, продолжаем это делать", – сказал Ликсутов, отметив, что Минтранс РФ разработал изменения в ПДД, регламентирующие все средства индивидуальной мобильности, в числе которых электрические велосипеды и самокаты.

"Надеюсь, что эти изменения будут приняты до начала сезона, когда средств индивидуальной мобильности на дорогах становится больше, и у нас появится законное основание влиять на многие вещи уже более четко", – добавил он.

Ранее член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин выразил мнение, что обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах следует возложить на агрегаторов доставки.

По его словам, такая мера и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволят повысить безопасность граждан в крупных городах России. Башкин также выразил мнение, что скорость перемещающихся на велосипедах курьеров должна быть не выше 25 километров в час.

