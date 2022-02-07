Около 300 бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах из-за оттепели

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 300 бригад Мосводостока и 290 единиц спецтехники привлечено к работе на улицах столицы в связи с оттепелью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Там отметили, что сотрудники Мосводостока оперативно реагируют на сообщения горожан о скоплениях воды.

"Сотрудники <...> прибывают по адресам, где пропускают всю талую воду в ливневую сеть", – добавили в пресс-службе.

Сообщить о скоплениях воды можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону +7 495 657-87-03. Если вода скопится около дома, можно отправить заявку в управу района (контакты есть на сайте управы), в префектуру округа (контактная информация есть на сайте префектуры), через единый диспетчерский центр по телефону +7 495 539-53-53.

Как сообщали синоптики, в столице на новой неделе установится хмурая погода с февральской оттепелью. Температура воздуха в течение рабочей недели прогнозируется без резких скачков и изменений: в ночные часы – -5...0 градусов, в дневные – -3...+2 градуса.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что осадки и потепление в Центральную Россию принесет циклон "Роксана". По словам синоптика, североатлантический циклон обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения. Из-за этого среднесуточная температура воздуха будет на 7–9 градусов выше многолетней нормы.