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Москва 24

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Общество

12:56

Москвичам пообещали хмурую погоду и февральскую оттепель

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице на предстоящей неделе ожидается облачная погода и мокрый снег, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в городе будет преобладать хмурая погода и февральская оттепель.

"Температура воздуха в течение рабочей недели прогнозируется без резких скачков и изменений: в ночные часы – -5...0 градусов, в дневные – -3...+2 градуса", – говорится в сообщении.

Всю рабочую неделю атмосферное давление в столице будет ниже нормы. В четверг и пятницу ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 10–12 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что циклон "Роксана" принесет в Центральную Россию осадки и потепление. По словам синоптика, североатлантический циклон обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения. Из-за этого среднесуточная температура воздуха будет на 7–9 градусов выше многолетней нормы.

Потепление ожидается в Москве 7 февраля

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