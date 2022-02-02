Информация о навигации появилась на 12 дорожных табло в Москве

Фото: Дептранс Москвы

В Москве разместили информацию о навигации на 12 дорожных табло. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Как рассказали в ведомстве, на табло выводятся схемы проезда с направлением и расстоянием до ближайших съездов, а также информация о ДТП, перекрытиях и иных чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, водители и пешеходы смогут ознакомиться с полезными советами о правилах движения и нововведениями.

Обновленный режим работы табло вводится для трех щитов на Третьем транспортном кольце и девяти щитов на крупных магистралях в разных районах Москвы. В дальнейшем, если технология докажет свою эффективность, число табло с новой навигацией будет увеличено.

Накануне Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год. Один из ключевых проектов в данной сфере – завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).