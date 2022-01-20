Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

08:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территории около трех станций второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в прошлом году. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Работы были завершены на станциях Щукинская, Курьяново и Печатники.
"Благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты, а также обустроить альтернативные для пассажиров и местных жителей", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что в рамках проекта в кабельную канализацию убрали воздушные линии общей протяженностью около четырех тысяч метров для улучшения визуального облика пространства и обеспечения безопасности коммуникаций. Также специалисты сделали удобные тротуары, которые отделили от проезжей части бордюрами, заменили асфальт, установили фонари и торшеры.
Бирюков подчеркнул, что там появились парковки для автомобилистов и велосипедистов, 11 современных остановок общественного наземного транспорта. Кроме того, территорию возле станций озеленили.
Ранее сообщалось, что столичные власти утвердили проект благоустройства территории возле станции Марьина Роща МЦД-2. Так, переход оснастят современной навигацией, а также он будет иметь выходы на платформы. На станции также оборудуют зону ожидания и разместят пункты общепита. Кроме того, в рамках благоустройства будет построен съезд с Шереметьевской улицы по направлению в область, который позволит разгрузить улицу в вечерние часы.
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