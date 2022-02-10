Москвичей предупредили о магнитных бурях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье в четверг, 10 февраля, возможны слабые магнитные бури. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня возможны слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", – пояснил синоптик.

Он добавил, что погода в столице будет облачной. В период с 12:00 до 15:00 ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер будет юго-западным и западным с порывами от 4 до 9 метров в секунду.

"В столице потеплеет до 0...+2 градусов, в Подмосковье – до -2...+3 градусов. Это на 5 градусов выше положенной климатической нормы", – подчеркнул Тишковец.

Атмосферное давление, по прогнозам синоптика, будет слабо расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в столице продлится до конца недели. Все это время в городе будет идти снег, однако высота снежного покрова существенно не возрастет.

Аномально теплая погода, по словам Вильфанда, связана с постоянными перемещениями циклонов на территорию европейской части страны. В среднем температура воздуха в Москве и области в течение рабочей недели превысит норму на 7–10 градусов. А в отдельные дни будет опережать свое развитие на полтора месяца.

