Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода ожидается в столичном регионе в четверг, 10 февраля. Такой прогноз приводится на портале "Метеоновости".
По данным синоптиков, днем Москва и область окажутся под влиянием ложбины циклона. В этих условиях в столичном регионе пройдет небольшой мокрый снег.
Температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов тепла. При этом по области прогнозируется от -2 до +3 градусов.
"Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду", – отмечается в материалы.
Специалисты уточняют, что показатель давления днем зафиксируется на отметке 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что погода в столичном регионе на текущей неделе опередит свое развитие на полтора месяца. Как объяснил синоптик, такое положение дел обусловлено постоянными перемещениями циклонов на территорию Европейской части страны.
До этого метеоролог отмечал, что оттепель в Москве продлится до конца недели. По его словам, всю неделю в городе будет идти снег, в том числе мокрый.
Москвичей предупредили об оттепели до конца недели
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