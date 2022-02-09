"Личная территория": "клиент всегда прав?"

Москвич хотел сделать модное окрашивание в парикмахерской, но вместо желаемого результата получил шок и грязный цвет волос. При этом за услугу он заплатил 11 тысяч рублей. В ответ на жалобу его якобы обхамил мастер, а администратор отказался вернуть деньги.

В свою очередь, сотрудники салона заявляют, что жертвы именно они: якобы Роман известный в бьюти-сфере мошенник, который ходит по студиям, получает услугу, а потом скандалит и требует вернуть деньги.

Правда ли, что клиент всегда прав? Об этом – в программе "Личная территория".