"Личная территория": "расплата за абьюз"

20:00
Семейная драма в двухкомнатной квартире на Рязанском проспекте – пара Татьяны и Алексея распалась несколько лет назад якобы из-за неверности жены, по крайней мере так говорит ее экс-супруг. У Алексея, с его же слов, непростая судьба, он ветеран боевых действий и еще не нажил детей. Единственный ребенок, которого он воспитывал как своего, остался с бывшей.
Мало того, что она изменила, так теперь еще заставляет Алексея приватизировать муниципальное жилье и отдать часть ей. Татьяна, в свою очередь, заявляет, что заслужила недвижимость, так как в свое время натерпелась от бывшего военного сполна.
Что произошло между ними? И кто имеет право на квадратные метры по закону?
Об этом – в программе "Личная территория".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: