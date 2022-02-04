"Личная территория": "расплата за абьюз"

Семейная драма в двухкомнатной квартире на Рязанском проспекте – пара Татьяны и Алексея распалась несколько лет назад якобы из-за неверности жены, по крайней мере так говорит ее экс-супруг. У Алексея, с его же слов, непростая судьба, он ветеран боевых действий и еще не нажил детей. Единственный ребенок, которого он воспитывал как своего, остался с бывшей.

Мало того, что она изменила, так теперь еще заставляет Алексея приватизировать муниципальное жилье и отдать часть ей. Татьяна, в свою очередь, заявляет, что заслужила недвижимость, так как в свое время натерпелась от бывшего военного сполна.

Что произошло между ними? И кто имеет право на квадратные метры по закону?

Об этом – в программе "Личная территория".