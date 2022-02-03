"Личная территория": "филевский Баскервиль"

Вот уже несколько лет жителей Филевского бульвара держит в страхе бабушка Валентина, которая гуляет с ротвейлером без поводка и намордника. Жители боятся за себя, за свои детей и за своих собак.

Многие местные специально перестроили график прогулок, чтобы не пересеваться с пенсионеркой. Валентина же считает, что соседи преувеличивают – ее ротвейлер хорошо воспитан и никому не может принести вреда, а если он к кому-то подходит, то только чтобы познакомиться. Об этом – в программе "Личная территория".