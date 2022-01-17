Водитель КамАЗа устроил дрифт в Казани

В Казани водитель КамАЗа устроил дрифт. Ролик с его трюками быстро распространился в Сети.

Сотрудники ГИБДД насчитали в 10-секундном ролике несколько нарушений ПДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.