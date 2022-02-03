Вирусолог допустил скорое снятие антиковидных ограничений в странах Европы

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Штамм "Омикрон" является более заразным и в то же время менее опасным по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, из-за чего в ближайшие месяцы страны Европы уже смогут снять антиковидные ограничения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил преподаватель бельгийского университета KU Leuven, вирусолог Марк Ван Ранст.
По его словам, новым штаммом заражаются намного больше людей, чем предыдущими, при этом зачастую они переносят его в легкой форме. К привитым людям добавляется большое число переболевших, в результате чего COVID-19 по своим последствиям постепенно станет сравним с сезонным гриппом. Уже в ближайшие недели или месяцы, отмечает вирусолог, европейские страны смогут снять все ограничения и продолжить спокойно сосуществовать с вирусом.
В то же время Ван Ранст не исключил, что продолжат появляться все новые мутации коронавируса. Тем не менее они будут не столь опасными, как более ранние варианты, поскольку вирус заинтересован в том, чтобы носитель продолжал жить.
Между тем директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов ранее заявил, что пандемия коронавируса может продлиться еще три года. По его словам, в разных регионах ситуация развивается по-разному, однако общемировой тренд говорит о том, что человечество будет бороться с SARS-CoV-2 и в 2024 году. В то же время он подчеркнул, что окончание пандемии коронавируса будет зависеть от скорости роста уровня коллективного иммунитета и от его способности поспевать за вариабельностью вируса.
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