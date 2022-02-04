Синоптики рассказали о погоде в выходные в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории Европейской России солнечная и умеренно морозная погода в предстоящие выходные сменится снегопадами, метелями и повышением температуры воздуха, сообщает портал "Метеоновости".

"В Москве в субботу солнечно, умеренно морозно, днем – -5…-7 градусов, в воскресенье – снег, слабая метель, -1…-3 градуса. В Санкт-Петербург атлантический циклон принесет снегопады, метели, в воскресенье – оттепель, в субботу днем – -4…-6 градусов, в воскресенье – около 0", – говорится в сообщении.

Такую погоду синоптики назвали временем для зимних забав.

Согласно прогнозам, на Русском Севере местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Мурманске составит -7…-9 градусов, в Архангельске – -13…-15 градусов, в Вологде – -11…-13 градусов.

В Курске и Воронеже ожидаются облачная погода, потепление и снегопады. Температура воздуха в субботу составит -5…-7 градусов, в воскресенье – 0…-2.

На юге России в дневные часы температура в большинстве регионов ожидается положительной, по ночам прогнозируются заморозки. В Краснодаре в субботу – 0…+2 градуса, в воскресенье – +4…+6, в Сочи – +5…+7. В Крыму в выходные температура воздуха составит +4…+6 градусов.

В Москве 5 февраля ожидается морозная и солнечная погода без осадков, однако на следующий день город накроет снегопад, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что отсутствие осадков в субботу будет продиктовано повышенным атмосферным давлением.

Теплая погода в столице ожидается в начале следующей недели. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, 7 и 8 февраля температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне 0...-5 градусов и +4...-1 градус соответственно.