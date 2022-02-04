Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 92 доллара за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE.
По состоянию на 12:02 по московскому времени рост составлял 1,42%, стоимость фьючерсов с поставками в апреле доходила до 92,4 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI с поставкой в марте между тем выросла на 1,51% – до 91,63 доллара за баррель.
Ранее цена российской экспортной нефти Urals в Европе впервые за последние семь лет превысила отметку 93 доллара за баррель – в Средиземноморье ее стоимость достигла 93,19 доллара.
Экономист Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал новость о том, что стоимость нефти марки WTI превысила 90 долларов за баррель, достигнув такого показателя впервые с 7 октября 2014 года. По его словам, рынок реагирует на решение ОПЕК+ продлить в марте добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки. Эксперт спрогнозировал, что дальше произойдет нормализация ситуации.
При этом вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предположил, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+, не исключив при этом кратковременных скачков. Он также подчеркнул, что сегодня мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла до 91 доллара за баррель
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