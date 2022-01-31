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Экономика

02:51

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

экономика

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе в абсолютных цифрах. Такие данные содержатся в рейтинге РИА Новости.

Как утверждает агентство, российский бензин стал вторым по дешевизне среди европейских стран. Средняя стоимость топлива в РФ составила 51,3 рубля за один литр.

Самые низкие цены на бензин без привязки к зарплате граждан оказались в Казахстане. В этой стране стоимость литра топлива Аи-95 составила 35,7 рубля.

Тройку лидеров замкнула Белоруссия. Цена литра топлива в этой стране составила порядка 61 рубля.

В материале отмечается, что самый дорогой бензин среди 32 европейских стран продается в Нидерландах. В пересчете на российскую валюту его цена составляет 169,1 рубля за литр. Выше в рейтинге находятся Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, где литр топлива можно купить чуть дороже 150 рублей.

Россия заняла первое место по дешевизне дизельного топлива – 54,4 рубля за литр. Кроме того, низкая цена на данный вид топлива отмечается в Казахстане, Белоруссии и на Украине – менее 80 рублей за литр.

Самый дорогой дизель имеется в Швеции – 172,4 рубля за литр. Чуть ниже цены в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Нидерландах – более 140 рублей.

Аналитики обратили внимание на повышение цен на топливо во всех странах рейтинга. Наиболее существенное повышение цен произошло в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%).

В свою очередь, меньше всего бензин подорожал в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ усилит контроль за поставщиками топлива в регионах России. Анализ ситуации на рынке нефтепродуктов будет включать в себя отслеживание цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95.

Бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр

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