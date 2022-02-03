Рубль признан одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"

Фото: depositphotos/valphoto

Рубль стал одной из самых недооцененных валют мира в соответствии с рейтингом журнала The Economist, который представил так называемый "индекс бигмака".

В настоящее время бигмак можно купить в США 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России – за 135 рублей, или 1,77 доллара.

На основании "индекса бигмака" был сделан вывод о том, что справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар. Таким образом, недооценка рубля составляет 70%.

В числе переоцененных валют оказались швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия способна отказаться от доллара. По его мнению, расчеты американской валютой можно заменить платежами в евро или юанях.

Медведев выразил мнение, что предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой, нет. Он рассказал, что конвертируемость рубля связана с торговлей. По его словам, если нефть и газ РФ покупают, то и конвертируемость обеспечивается.

