Рубль признан одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"

Фото: depositphotos/valphoto
Рубль стал одной из самых недооцененных валют мира в соответствии с рейтингом журнала The Economist, который представил так называемый "индекс бигмака".
В настоящее время бигмак можно купить в США 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России – за 135 рублей, или 1,77 доллара.
На основании "индекса бигмака" был сделан вывод о том, что справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар. Таким образом, недооценка рубля составляет 70%.
В числе переоцененных валют оказались швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия способна отказаться от доллара. По его мнению, расчеты американской валютой можно заменить платежами в евро или юанях.
Медведев выразил мнение, что предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой, нет. Он рассказал, что конвертируемость рубля связана с торговлей. По его словам, если нефть и газ РФ покупают, то и конвертируемость обеспечивается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: