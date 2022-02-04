Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе среди пар на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
За свой прокат они получили 82,64 балла, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Ханю Цуну, получившим 82,83 балла. Последние побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова.
На третьем месте оказались американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (75,00 балла).
Ранее россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца вышли на второе место командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине. Дуэт набрал 85,05 балла.
Первое место заняли спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, набрав 86,56 балла, а третье место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – 83,83 балла.
Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира. Спортсмен набрал 95,81 балла, принеся команде ОКР восемь баллов. Его опередили олимпийцы из США и Японии.
Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ. Они участвуют на Играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы. В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже прошли: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.
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