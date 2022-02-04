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Спорт

10:14

Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе среди пар на ОИ

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

За свой прокат они получили 82,64 балла, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Ханю Цуну, получившим 82,83 балла. Последние побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

На третьем месте оказались американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (75,00 балла).

Ранее россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца вышли на второе место командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине. Дуэт набрал 85,05 балла.

Первое место заняли спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, набрав 86,56 балла, а третье место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – 83,83 балла.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира. Спортсмен набрал 95,81 балла, принеся команде ОКР восемь баллов. Его опередили олимпийцы из США и Японии.

Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ. Они участвуют на Играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы. В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже прошли: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.

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