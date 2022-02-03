Путин заявил об отсутствии планов по введению ограничений из-за "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин заявил, что правительство РФ не планирует вводить ограничения и локдаун из-за распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.
"Вчера вечером только обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним довольно поздно, где-то уже, наверное, во втором часу ночи. Долго беседовали, в том числе и по этому вопросу", – сказал президент на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент речи о введении в России локдауна, карантина или других чрезвычайных мер из-за коронавируса не идет. В России уже есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что в Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в России на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом.
В России не планируют вводить локдаун из-за "Омикрона" – Попова
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