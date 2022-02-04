Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вечером в Москве ожидаются заторы до 7 баллов, движение будет затруднено преимущественно в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в публикации.

Ожидается, что затруднения движения в основном будут связаны с мелкими ДТП, гололедицей и строительными работами на некоторых участках дорог. В частности, из-за строительства ограничено движение на 85-м и 90-м километрах МКАД, на Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также на Волгоградском проспекте в районе дома 45.

4 февраля в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5...-7 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления с порывами до 8 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой гололедицей в городе продлили действие предупреждения о желтом уровне погодной опасности. Оно будет действовать до 23:00 пятницы.

