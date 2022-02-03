"Яндекс" начал показывать пассажирам, что влияет на стоимость поездки на такси

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Компания "Яндекс" расширила функционал приложения "Яндекс Go", благодаря которому пользователи могут понять, какие факторы влияют на стоимость поездки на такси. Об этом сообщает ТАСС.

"В приложении "Яндекс Go" появился индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь собирается уехать", – говорится в сообщении.

Визуальное оповещение выводится на экран устройства после того, как выбраны тариф и маршрут. Информер может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цветов, что указывает на степень затрудненности движения и наличия или нехватки машин.

По данным "Яндекса", в приложении отображается, какой спрос фиксируется в районе, где находится пользователь, где имеются заторы и насколько осложнены погодные условия. Также в компании напомнили о своих алгоритмах динамического ценообразования, которые предлагают водителям лучшие условия в часы пик и уточняют, в каких районах требуются машины такси.

Ранее стало известно, что сотрудники столичного управления Госавтоинспекции с 4 по 6 февраля проведут операцию "Такси". В ходе рейда планируется оценить соблюдение таксистами правил перевозки пассажиров.