Бессараб оценила идею снизить тарифы на перевозку детей в такси

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Федорова убрать наценки на услуги такси для клиентов с детьми, сообщает RT.

По ее мнению, если контролировать рынок до такой степени, это приведет к тому, что таксисты под любыми предлогами будут отказываться ехать на вызовы. Также она заявила, что на сегодняшний день цены на услуги пассажирских перевозок достаточно приемлемы.

"Поэтому я думаю, что дополнительного регулирования в этой области не требуется", – заявила Бессараб.

Говоря о ситуации с повышенными тарифами на услуги такси со специальным удерживающим устройством для перевозки детей, она призвала обращаться в ФАС. Парламентарий заметила, что за повышение тарифа ввиду необходимости кресла следует наказывать.

"У нас сегодня есть все механизмы для регулирования, в том числе со стороны ФАС. Если есть нарушения, то работают соответствующие административные нормы по введению санкций в отношении таких перевозчиков", – заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми. Он напомнил, что во многих муниципалитетах родители могут бесплатно перевозить детей на общественном транспорте, однако в популярных сервисах тарифы на услуги такси с креслом для перевозки детей превышают стандартные.

В результате поездка по одному и тому же маршруту на автомобиле одного и того же класса для одного родителя с ребенком может обойтись на 20–30% дороже, чем такая же поездка для трех взрослых с багажом. Федоров заметил, что детские кресла или специальные бустеры не занимают значительного места в автомобиле. Чаще всего водители хранят их в багажном отделении, пока они не потребуются маленьким пассажирам.