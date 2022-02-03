В Москве продлили предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы до 23:00 пятницы, 4 февраля. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда в Москве установится наиболее низкая температура воздуха. По словам синоптика, пик похолодания придется в ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 февраля. Температура в это время может приблизиться к отметке -15 градусов.

Синоптик также предупредил, что после сильного похолодания в столичном регионе снова начнется волна потепления. Оно будет сохраняться не менее двух дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.