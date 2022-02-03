Останкинскую башню празднично подсветят в честь Олимпийских игр в Пекине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В день открытия зимней Олимпиады в Пекине, 4 февраля, на Останкинской телебашне в Москве включат праздничную подсветку, которая будет работать все 17 дней проведения Игр. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Там пояснили, что с 00:00 на медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться видеооткрытка в поддержку российских олимпийцев.
"В 17 часов 4 февраля в честь открытия Олимпиады и в знак поддержки команды ОКР Останкинская телебашня включит праздничную подсветку", – говорится в релизе.
Кроме того, праздничная подсветка в честь XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине будет включена и на других телебашнях РТРС в разных городах России.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже стартовали: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.
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