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Москва 24

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Спорт

10:56

Останкинскую башню празднично подсветят в честь Олимпийских игр в Пекине

город спорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В день открытия зимней Олимпиады в Пекине, 4 февраля, на Останкинской телебашне в Москве включат праздничную подсветку, которая будет работать все 17 дней проведения Игр. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Там пояснили, что с 00:00 на медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться видеооткрытка в поддержку российских олимпийцев.

"В 17 часов 4 февраля в честь открытия Олимпиады и в знак поддержки команды ОКР Останкинская телебашня включит праздничную подсветку", – говорится в релизе.

Кроме того, праздничная подсветка в честь XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине будет включена и на других телебашнях РТРС в разных городах России.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже стартовали: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.

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