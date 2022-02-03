Панды Московского зоопарка предсказали победителей зимней Олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Панды в Московском зоопарке предсказали победителей зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, выбрать лидеров в общекомандном зачете предложили именно этим животным, поскольку они считаются национальным символом Китая – хозяина Игр в 2022 году.

"Раньше мы никогда не обращались к пандам за помощью в предсказании исхода спортивных состязаний. Но кому, как не им, составлять прогнозы относительно зимней Олимпиады, столицей проведения которой в этом году будет Пекин? <...> Кроме того, официальным талисманом предстоящих соревнований объявлена панда по имени Бин Дуньдунь", – отметила она.

Свои прогнозы делали панды Жуи и Диндин. Им предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран – участниц, которые представят на Играх наибольшее количество спортсменов.

"Чтобы предсказание было непредвзятым, предметы не заполняли никакими лакомствами. Все они были пустыми. К тому же все это проходило вдали от выходов в уличные вольеры, а это значит, что животных не отвлекали посторонние шумы", – уточнила Акулова.

Панде Жуи достались конусы с флагами Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии, а Диндин – Китая, Швеции, России, Австрии и Нидерландов.

"Панда (Диндин. – Прим. ред.) схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю. Жуи же подошел к задаче со всей ответственностью. Он неспешно обнюхал каждый конус по очереди и пришел к выводу, что наиболее вероятный кандидат на победу – Германия", – рассказала директор зоопарка.

Она отметила, что после небольшой прогулки по вольеру Жуи вернулся к конусу с флагом Соединенных Штатов. Таким образом, панды выбрали лидерами общекомандного зачеты четыре страны – Россию, Китай, Германию и США.

Во время проведения соревнований в столичном зоосаде также планируют предложить Жуи и Диндин предсказать победителей в конкретных видах спорта, например в фигурном катании или хоккее.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга пригласили эрмитажного кота Ахилла продолжить карьеру предсказателя и предугадать итоги финала Лиги чемпионов в 2022 году. Ахилл предсказывал исходы игр Евро-2020, которые проходили на стадионе в Санкт-Петербурге. Кот ошибся лишь единожды, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии.