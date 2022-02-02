Московский зоопарк поздравил панд с китайским Новым годом. Для животных подготовили большие картонные игрушки в виде тигра.

В вольере также установили ели и пихты. Деревья украсили ледяными конфетами с овощами и фруктами внутри. Панды Жуи и Диндин уже третий год встречают китайский Новый год в России.

В праздничном ролике, который разместил зоопарк, есть субтитры. Судя по ним, животные тоже поздравляют всех с праздником и желают не бояться новых дорог, смело идти вперед и одолевать всех противников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.