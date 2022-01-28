Собянин рассказал о проекте модернизации площадок для выгула собак "Питомцы в Москве"

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В столице запустили пилотный проект модернизации площадок для выгула собак, получивший название "Питомцы в Москве". Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что в столичных квартирах проживают больше миллиона собак, у их владельцев есть свои любимые прогулочные маршруты. При этом, как подчеркнул мэр, мало где эти встречи происходят на специальных собачьих площадках.

По словам Собянина, на целый город имеются всего 688 общедоступных площадок для выгула и тренировки собак, при этом в большинстве московских дворов и небольших парках нет места для размещения собачьих площадок. Еще одна проблема – устаревшая и некомфортная инфраструктура. Мэр заметил, что маленькие площадки часто перегружены снарядами для тренировок.



"В общем, в этой сфере явно назрели изменения, и в 2021 году в рамках программы "Мой район" мы реализовали небольшой пилотный проект. Вместе с экспертами Российской кинологической федерации были разработаны концепции площадок нового формата – для выгула собак и отдыха их владельцев", – заявил Собянин.

По его словам, летом эти концепции активно обсуждались на встречах с местными жителями. В итоге площадки нового формата появились в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах Москвы.

Площадки расположены на территории от 5 до 30 соток. Они покрыты обычным зеленым газоном с грунтовыми или мощеными дорожками. Если у площадки большая территория, то тренировочную зону там оснащают всем необходимым для дрессировок разных пород собак. Для их хозяев предусмотрены лавочки под навесами от снега и дождя.

Собянин отметил, что всего за пару месяцев новые площадки завоевали огромную популярность среди окрестных владельцев домашних животных. В связи с этим в 2022 году планируют создать 14 новых и благоустроить свыше 50 существующих собачьих площадок во всех округах Москвы.

"Предлагаю подойти к этим проектам неформально. В рамках нового проекта "Питомцы в Москве" мы хотим обсудить будущие площадки с владельцами собак, экспертами кинологических ассоциаций и заинтересованными местными жителями. И в результате – реализовать проекты, в которых будут максимально учтены интересы всех горожан", – заявил мэр.

В конце прошлого года сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству двух скверов, прилегающих к Донскому монастырю, на юге Москвы. Там обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, высадили деревья и кустарники, разбили цветники.

