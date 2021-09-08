Лидер "Совета матерей": сквер вокруг Т-34 станет местом притяжения для жителей Некрасовки

Фото: Полина Федосейкина

В Некрасовке появится мемориал в честь героев Великой Отечественной войны, главной деталью которого станет танк Т-34 на постаменте. Торжественная церемония открытия мемориала состоится в пятницу, 10 сентября.

С инициативой установки памятника выступили местные школьники, предложившие таким образом увековечить память Дмитрия Лавриненко – героя войны, который уничтожил 52 танка противника и считается самым результативным танкистом Второй мировой.

По задумке детей, в центре мемориала должен был стоять Т-34, однако власти, выразившие готовность помочь обустроить сквер, не смогли найти танк для этих целей. Решить эту задачу помогла общественная организация "Совет матерей".

"Мы не представляли, какой сложной будет эта задача. А потом она вообще казалась невозможной. Оказалось, не так просто найти в России сегодня Т-34. "Совету матерей" пришлось искать танк и недостающие запчасти к нему по всей стране. Но узнав, зачем нам танк, все сразу начинали помогать", – сказала лидер организации Татьяна Буцкая.

По ее словам, найти и отреставрировать танк, на котором воевал Лавриненко, удалось за пять месяцев. Буцкая добавила, что Т-34, который установят в Некрасовке, будет стоять на защите исторической правды, а сквер вокруг него станет местом притяжения для жителей района.

"Школьники, задумав памятник своему герою, стремились к отражению исторической правды. И здорово, что даже Т-34 мы нашли тот самый. Дети обрадуются", – отметила она.

Как полагает архитектор Михаил Громыко, мемориальный сквер вокруг танка прекрасно впишется в образ нового района. Он также отметил важность того, что памятник появился по инициативе школьников, поскольку это показывает, что для молодых людей историческая память представляет огромное значение.

Ранее москвичи совместно с активистами "Совета матерей" добились замены вывесок на станции Перово Московской железной дороги (МЖД) и сумели вернуть ей исторически верное название.