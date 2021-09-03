Буцкая: сменой табличек на платформе Перово завершено возвращение названия станции

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Москвичи совместно с общественниками добились замены вывесок на станции Перово Московской железной дороги (МЖД) и сумели вернуть ей исторически верное название.

В марте этого года Перово переименовали в Чухлинку в рамках плановой смены названий ряда станций МЖД. Местным жителям не понравилось новое название, и они стали требовать возврата прежнего. Привлечь внимание столичных властей к проблеме удалось общественной организации "Совет матерей", куда обратились жители Перова.

"Здесь выросло не одно поколение москвичей, для них всегда эта станция была Перово. Со сменой названия они потеряли часть истории своих семей. Их стремление сохранить память очень понятно, и мы не смогли остаться в стороне", – рассказала лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Активисты "Совета матерей" сумели собрать 6 тысяч подписей, которые были направлены главе столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову. Он прислушался к позиции граждан и рекомендовал железнодорожникам восстановить прежнее название.

"Отличный пример работы гражданского общества. Жители Перова не захотели жить в Чухлинке и добились своего. А главное, отстояли историческую память своих предков", – отметил архитектор Михаил Громыко.

Ранее Буцкая предложила новые стандарты для реновационных домов. По ее мнению, важно ввести семейный стандарт дворовой территории. То есть предусмотреть наличие сертифицированных детских площадок, обеспечить отсутствие машин рядом с детскими зонами и позаботиться о возможности комфортного и безопасного перемещения с коляской. А также приспособить все вводимые в эксплуатацию дома для людей с ограниченными возможностями.