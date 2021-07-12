Власти Петербурга пригласили кота Ахилла стать оракулом в финале Лиги чемпионов 2022 года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в правительстве города вопросы культуры и спорта, пригласил эрмитажного кота Ахилла продолжить карьеру предсказателя и предугадать итоги финала Лиги чемпионов в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
Пиотровский назвал результат Ахилла, верно указавшего на исход семи из восьми матчей Евро-2020, хорошим и поблагодарил кота.
"И ничего другого не остается, как официально пригласить его быть оракулом в финале Лиги чемпионов. Это абсолютно логично, и мы очень надеемся, что за это время он подготовится, сможет отдохнуть, найдет в себе силы и продолжит работу", – отметил представитель городской администрации.
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов по футболу 28 мая 2022 года.
Ахилл предсказывал исходы тех игр Евро-2020, которые проходили на стадионе в Санкт-Петербурге. Он верно указал победителей встреч между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0), Швеции и Польши (3:2), а также Испании и Швейцарии (1:1, 3:1 – по пенальти). Кот ошибся лишь единожды, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Финальный счет матча оказался 2:1 в пользу словаков.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа впервые начал предсказывать итоги футбольных матчей в 2017 году во время Кубка конфедераций. Из всех претендентов сотрудники музея выбрали именно его из-за способности анализировать и необычного поведения.
Питерский кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе футбольного матча
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