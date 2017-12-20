Названы самые популярные котики России в 2017 году

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Назван самый популярный кот России. Рейтинг составила компания "Медиалогия" на основании упоминаемости животных в СМИ.

Лидером среди котов стал предсказатель Ахилл из Эрмитажа. В 2017 году он угадывал исход матчей Кубка Конфедераций по футболу. Одна лишь новость о назначении кота оракулом была процитирована более 300 тысяч раз, сообщает "Лента.ру".

Второе место занял кот-моряк Сергей Иванович. Он участвовал в походе российских кораблей к Сирии. О его приключении упоминали 138,1 тысячи раз. Тройку лидеров замкнул кот Мир, подаренный японскому губернатору Владимиром Путиным – 71,5 тысячи упоминаний.

Кроме того популярным был кот, которого оставили в Швеции после депортации хозяина. Владелец пытался спасти питомца и ради этого был готов нелегально пересечь границу. В пятерку лидеров вошел черный кот, безнаказанно пивший воду из кружки мэра Риги.

Исследование основывалось на 40 тысячах источников, анализировались публикации с января по декабрь 2017 года.