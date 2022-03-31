"Личная территория": "кто в доме хозяин"

Екатерина Егорова с сыном и двумя внуками, которые остались на ее попечении, может оказаться на улице – семью выгоняют из ее же дома в поселке Трехгорка. Женщина после развода решила продать недвижимость и воспользовалась помощью соседа, который пообещал ей выгодную сделку.

Со слов Екатерины, респектабельный мужчина втерся в доверие и подсунул ей документы, которые она подписала, а деньги так и не получила. Пока она ждала оплату, в дом пришел новый хозяин – некий Андрей. Он уверяет, что честно выкупил участок у того же соседа, который больше не выходит на связь. Теперь мужчина грозится выселить Екатерину вместе с детьми.

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