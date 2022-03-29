"Личная территория": "осторожно, заводчик!"

В Подольском районе бойцовская собака едва не загрызла трехлетнего ребенка. Инцидент случился утром, когда бабушка везла малыша на санках в сад.

По словам женщины, пес напал на мальчика и вцепился ему в горло. На крики прибежали прохожие, один из них оказался кинологом и смог разжать челюсти амстаффа. Ребенка с серьезными травмами госпитализировали, а собаку на следующий день нашли мертвой.

Чей это был пес? И кто с ним расправился? Об этом – в программе "Личная территория".