"Личная территория": "семейный киднэппинг"

Уже полгода Мария не видела своего ребенка. Со слов женщины, четырехлетнего сына похитил ее бывший муж, якобы он напал на Марию на детской площадке и буквально вырвал мальчика из рук. Андрей, папа малыша, настаивает, что никого он не крал, а просто забрал сына к себе, потому что его мать ведет асоциальный образ жизни – встречается с другими мужчинами, к тому же она не в состоянии обеспечить ребенка.

Смогут ли родители найти общий язык и прекратить делить сына? Об этом – в программе "Личная территория".