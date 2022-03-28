Движение полностью перекрыто на ЦКАД из-за столкновения девяти машин

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"

Девять автомобилей столкнулись на ЦКАД в подмосковной Истре, в результате ДТП движение транспорта полностью перекрыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

"В 13:10 по московскому времени на 307-м километре внешней стороны ЦКАД в городском округе Истра произошло столкновение грузового автомобиля и восьми легковых машин", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Ранее коммерческий автобус врезался в фонарный столб на Свободном проспекте на востоке Москвы. В результате ДТП никто не пострадал.

