В ДНР сообщили о ранении 12 жителей Мариуполя и жителя Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ

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В результате обстрела ВСУ 12 жителей Мариуполя и один житель Ясиноватой в Донецкой народной республики получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Ранее украинские Вооруженные силы открыли огонь по Еленовке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что в результате обстрела со стороны военных Украины ранения получили три мирных жителя ДНР.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.