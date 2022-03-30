"Личная территория": "я же отец"

Муж Екатерины забрал двухлетнего сына и скрывается с ним и со своей матерью на съемной квартире. Женщина утверждает, что таким образом он мстит ей за то, что она хочет с ним развестись.

На протяжении полугода она с трудом добивается возможности видеться с Рафаэлем. Муж выдумывает предлоги, чтобы не пускать жену на порог, придирается к каждой мелочи. Страдания женщины его якобы только веселят.

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