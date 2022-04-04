В Москве по программе реновации расселили 180 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За время действия программы реновации в столице расселили 180 домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, первый переезд по программе реновации состоялся в 2018 году, когда жители пятиэтажки на улице Константина Федина заселились в новостройку на 5-й Парковой улице.

Наибольшее количество полностью расселенных домов находится на востоке и западе Москвы – в каждом округе по 27 зданий. В Юго-Западном и Центральном административных округах расселены по 21 дому.

Левкин отметил, что почти половина расселенных домов (85 зданий) демонтирована по технологии умного сноса. Освободившиеся территории позволяют возвести более 570 тысяч квадратных метров жилья.

В общей сложности за время действия программы в новые квартиры переехали порядка 50 тысяч жителей столицы. В эксплуатацию введены 187 новостроек. Еще 388 домов находятся в проектировании и строительстве.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она позволит переселить в современные квартиры с улучшенной отделкой около миллиона москвичей. В настоящий момент для реализации программы подобраны 543 стартовые площадки. Всего планируется расселить 5 175 домов.

Ранее сообщалось, что первый жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Коптево. Речь о доме площадью 14 900 квадратных метров, расположенном в Соболевском проезде. В односекционном здании 161 квартира: 23 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. В доме установили три лифта с визуальными и тактильными средствами информации.