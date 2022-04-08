Лавров заявил, что РФ будет добиваться выполнения всех задач на переговорах с Украиной

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Россия будет добиваться выполнения всех поставленных задач на переговорах с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он также отметил, что процесс идет непросто.

"Поделился с моим коллегой и другом (главой МИД Армении Араратом Мирзояном. – Прим. ред.), как развиваются переговорные контакты между российской и украинской делегациями", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Россия ценит усилия белорусской стороны в организации российско-украинских переговоров. По словам главы МИД РФ, Белоруссия – прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.