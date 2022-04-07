"Жизнь в большом городе": столичная медицина

За время пандемии Москва обновила парк медицинского оборудования. Как заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, было закуплено больше 38 тысяч единиц медтехники.

Как это оборудование используется после COVID-19? Что в столичном здравоохранении поменяла цифровизация? И как будет работать импортозамещение в области медицины? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".