В Москве откроют новое тренировочное общежитие для людей с ментальными особенностями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве откроют новое учебно-тренировочное общежитие для людей с ментальными особенностями. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2021 году в городе начал работать комплексный центр сопровождаемого проживания для людей с ментальными особенностями. Также было открыто учебно-тренировочное общежитие для выпускников городских центров содействия семейному воспитанию.

"Центр сопровождаемого проживания отвечает современным трендам в сфере поддержки людей с ментальными особенностями здоровья. В тренировочном общежитии ранее адаптировались к жизни дети-сироты из детских учреждений. Первое такое общежитие при центре было открыто в прошлом году в Зябликове. Второе общежитие, уже для выпускников городских психоневрологических интернатов, готовится к открытию в Орехово-Борисове", – рассказала Ракова.

По ее словам, перед выпуском воспитанники проходят завершающий этап подготовки в восьми тренировочных квартирах, расположенных в многоквартирных домах в Некрасовке. Их изредка посещают специалисты центра сопровождаемого проживания "Гурьевский".

После выпуска граждане смогут воспользоваться постинтернатным сопровождением, которое предполагает консультацию с куратором в первые три года самостоятельной жизни.

Ракова подчеркнула, что Москва стала первым регионом, где ввели услугу сопровождения людей с ментальной инвалидностью.

"Вместе с новым общежитием столичный центр сопровождаемого проживания охватит уже 150 человек, каждый из которых будет обучаться по индивидуальной программе социальной реабилитации и адаптации", – поделилась Ракова.

Общежития в Зябликове и Орехово-Борисове имеют одинаковую планировку и оснащенность. Они представляют собой двухэтажные здания на 10–13 квартир, в каждой из которых может разместиться до шести человек. В каждом помещении есть все необходимые предметы быта, инвентарь, что сделано для того, чтобы молодые люди могли самостоятельно вести быт.

В настоящее время 30 ребят из первого общежития работают, а остальные получают образование. Обучаться в центре можно до пяти лет, однако в каждом отдельном случае сроки определяются индивидуально.

"За прошедший год шестеро ребят освоили программу обучения. Сейчас они готовятся к получению социального жилья и выпуску из центра в самостоятельную жизнь. Сроки обучения ребят из второго общежития короче – до года", – говорится в сообщении.

Студенты центра имеют возможность свободно передвигаться по городу, ходить на работу и учебу. Они самостоятельно планируют свое время и финансы, осваивают навыки.

Ранее Ракова рассказала, что строительство скоропомощных комплексов при пяти крупнейших больницах столицы продвинулось более чем на 50%. По ее словам, создание таких комплексов позволит повысить качество и эффективность экстренной медицинской помощи. В наибольшей строительной готовности сейчас находится комплекс при больнице имени Вересаева – порядка 62%.

