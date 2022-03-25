Вице-мэр Ракова: общая готовность пяти новых скоропомощных комплексов составляет 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство скоропомощных комплексов при пяти крупнейших больницах столицы продвинулось более чем на 50%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Анастасию Ракову.
"Мы не останавливаем строительство ключевых объектов для лечения москвичей. Уже наполовину завершено строительство пяти новых скоропомощных комплексов. <...> Все пять больниц, где сегодня возводятся такие корпуса, – это крупнейшие стационары города с удобной территориальной доступностью для быстрой транспортировки пациентов из любого района столицы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития.
По словам Раковой, создание таких комплексов позволит повысить качество и эффективность экстренной медицинской помощи. В наибольшей строительной готовности сейчас находится комплекс при больнице имени Вересаева – порядка 62%. Его планируется сдать уже в текущем году.
Все подобные корпуса строят по индивидуальным проектам, учитывающим облик самих больниц. Помимо больницы имени Вересаева, они появятся в составе ГКБ имени Боткина, Филатовской больницы, ГКБ имени Буянова и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
В каждом из таких корпусов будут предусмотрены мощности для приема пациентов в случае вспышек инфекционных заболеваний или во время чрезвычайных ситуаций. Также там предусмотрены вертолетные площадки. Сами здания спланированы так, чтобы минимизировать время между доставкой пациента и началом оказания ему помощи. Также врачам будет помогать специальная цифровая система сортировки пациентов по степени тяжести их состояния.
Кроме того, больным не потребуется перемещаться из кабинета в кабинет для прохождения обследований – все нужные врачи будут приходить к ним в палаты самостоятельно. А для родственников пациентов в корпусах предусмотрят комнаты отдыха.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что новый комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов готов на 75%. По словам мэра, стройка продолжается, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за санкций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: