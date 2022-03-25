Вице-мэр Ракова: общая готовность пяти новых скоропомощных комплексов составляет 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство скоропомощных комплексов при пяти крупнейших больницах столицы продвинулось более чем на 50%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Анастасию Ракову.

"Мы не останавливаем строительство ключевых объектов для лечения москвичей. Уже наполовину завершено строительство пяти новых скоропомощных комплексов. <...> Все пять больниц, где сегодня возводятся такие корпуса, – это крупнейшие стационары города с удобной территориальной доступностью для быстрой транспортировки пациентов из любого района столицы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития.

По словам Раковой, создание таких комплексов позволит повысить качество и эффективность экстренной медицинской помощи. В наибольшей строительной готовности сейчас находится комплекс при больнице имени Вересаева – порядка 62%. Его планируется сдать уже в текущем году.

Все подобные корпуса строят по индивидуальным проектам, учитывающим облик самих больниц. Помимо больницы имени Вересаева, они появятся в составе ГКБ имени Боткина, Филатовской больницы, ГКБ имени Буянова и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В каждом из таких корпусов будут предусмотрены мощности для приема пациентов в случае вспышек инфекционных заболеваний или во время чрезвычайных ситуаций. Также там предусмотрены вертолетные площадки. Сами здания спланированы так, чтобы минимизировать время между доставкой пациента и началом оказания ему помощи. Также врачам будет помогать специальная цифровая система сортировки пациентов по степени тяжести их состояния.

Кроме того, больным не потребуется перемещаться из кабинета в кабинет для прохождения обследований – все нужные врачи будут приходить к ним в палаты самостоятельно. А для родственников пациентов в корпусах предусмотрят комнаты отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новый комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов готов на 75%. По словам мэра, стройка продолжается, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за санкций.

