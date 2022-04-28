Пожар произошел в торговом центре в Тюменской области

В тюменском Ишиме загорелась крыша ТЦ

Пожар произошел в торговом центре в Ишиме Тюменской области. Площадь возгорания составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Не менее шести пожарных расчетов ведут борьбу с огнем в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения", – сообщила администрация города.

Для тушения пожара задействована автовышка. Люди были эвакуированы до приезда пожарных.

Ранее пожар произошел в ресторане в районе пригородного автовокзала в Ростове-на-Дону. Огонь вспыхнул в здании ресторана "Тамада" на проспекте Сельмаша, 1д. По данным МЧС России, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.