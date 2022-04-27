Жильцов СНТ в Кургане эвакуируют из-за перехода огня с сухой травы на хозпостройки

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В Кургане спасатели приступили к эвакуации людей из садовых товариществ из-за крупного ландшафтного пожара в СНТ "Нива", который сопровождается сильным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что огонь перешел с сухой травы на хозяйственные постройки.

"В целях обеспечения безопасности из ближайших к месту пожара СНТ эвакуированы 50 граждан (размещены у родственников)", – говорится в сообщении.

Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии РФ назвали регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. По словам главы министерства Александра Козлова, в зоне риска находятся Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области.

В прошлом году экономический ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным подсчетам, составил 10,6 миллиарда рублей.