В Москве открыта 21 площадка фестиваля "Московская весна"

В столице стартовал фестиваль "Московская весна".

В нынешнем году он проходит на 21 площадке. Среди них – Тверская площадь, площадь Революции. Площадки также есть у станций метро "Теплый Стан", "Алма-Атинская", сквера у Гольяновского пруда и по многим другим адресам. Они открыты до 10-го мая.